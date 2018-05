'Oud-staatssecretarissen willen meer geld voor Belastingdienst'

Het kabinet moet snel extra geld vrijmaken om de problemen bij de Belastingdienst aan te pakken. Daartoe roepen oud-staatssecretarissen Steven van Eijck en Willem Vermeend op, schrijft De Telegraaf.

"Er moet meer geïnvesteerd worden in de fiscus. Dat is moeilijk uit te leggen aan de burgers, omdat niemand er direct wat van merkt. Maar de Belastingdienst is wel degelijk de bloedsomloop van onze samenleving", zegt Van Eijck in de krant.

De afgelopen weken schreef staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan De Tweede Kamer over de problemen. Hij noemde ze "complex, hardnekkig en omvangrijk". Zijn voorganger Wiebes begon in 2014 een grootschalige modernisering, maar die bleek te ambitieus.

Snel vertraagt de vernieuwing nu, zodat er tussentijds sneller kan worden bijgestuurd. Willem Vermeend is blij dat Snel nu de verantwoordelijke bewindspersoon is. "Die heeft kennis van zaken en ervaring bij de fiscus. Ik hoop dat hij ook de financiële middelen krijgt om de problemen op te lossen."

Vertrekregeling

Vanwege grootschalige ict-problemen kan het innen van belasting in gevaar komen. Ook worden plannen om terugbetalingsregelingen voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag te vereenvoudigen, verder uitgesteld.

Daarnaast kampt de fiscus met een groot personeelsprobleem. Door een bezuiniging vertrokken 2800 ambtenaren met een zeer aantrekkelijke regeling. Dit waren er veel meer dan verwacht en de komende twee jaar maken nog eens 2700 medewerkers gebruik van de vertrekregeling. Vooral hoger opgeleide ambtenaren vertrekken, terwijl die juist belangrijk zijn om de nodige vernieuwing door te voeren.

Lange adem

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt in De Telegraaf dat het "absoluut niet zo zal zijn" dat ze alle problemen snel opgelost hebben. "Het wordt een kwestie van de lange adem."