'Dna Jos B. bewijst nog niet dat hij ook dader is, hij kan nog vrijuit gaan'

Jos B. werkt mee aan zijn uitlevering aan Nederland. Het strafproces kan beginnen. Maar de vraag is of het bewijs dat er nu ligt tegen B. voldoende is voor een veroordeling.

"We gaan graag eerst met hem in gesprek, het dossier moet compleet gemaakt worden. Daarna moet een rechter zich erover uitspreken", zegt hoofdofficier van justitie Jan Eland. "Het dna-materiaal is heel krachtig, dus we moeten even kijken hoe dat uitpakt. Er is twintig jaar aan de zaak gewerkt en er ligt een heel dossier."

Match

Maar zijn alleen dna-sporen op de kleding voldoende om te bewijzen dat B. verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen? "Er liggen nu eerst twee belangrijke vragen", zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. "Is het dna op de onderbroek dat van de dader? En is de match volledig?"

Alleen een dna-match op de plaats delict is volgens Van Koppen allesbehalve sluitend. "Mensen denken: er is dna, dus de zaak is rond. Dat is dus helemaal niet zo."

Volgens Van Koppen bewijst dna op de plaats delict alleen maar dat dna dat daar gevonden is, van de verdachte is. Of hij ook de dader is, blijft de vraag. "Is het dna echt van de dader of is het toevallig daar terechtgekomen? Belangrijk zijn de sporen op de kleding. Laten die sporen zien dat Nicky door deze man is vermoord? Of is Nicky misbruikt en op een andere manier overleden?"

In onderstaande video legt Van Koppen uit waarom een dna-match niet per se tot een veroordeling leidt: