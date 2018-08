Jos B. werkt mee aan uitlevering, mogelijk nog deze week naar Nederland

Jos B. vecht zijn uitlevering door Spanje niet aan. Hij kan daardoor snel naar Nederland worden gebracht, mogelijk nog deze week.

De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is vanmiddag verhoord door de Spaanse rechter.

De rechtbank van de stad Granollers wil geen mededelingen doen over wat B. allemaal heeft gezegd. Wel is bekendgemaakt dat hij akkoord is met zijn uitlevering aan Nederland.

Commune

B. werd gistermiddag aangehouden bij het dorp Castellter├žol, zo'n 50 kilometer ten noorden van Barcelona. Hij leefde daar al enkele maanden in het bos bij een commune.

