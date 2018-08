Creatieve oplossingen in de strijd tegen lerarentekort

De scholen in Zuid zijn al begonnen. Volgende week gaan die in het midden van het land weer van start. En hoewel de vakantie in het onderwijs heilig is, is er dit jaar door veel scholen doorgewerkt. Het lerarentekort is een hoofdpijn-dossier. Vooral bij het basisonderwijs in de randstad is het tekort nijpend en dus zetten scholen alle middelen in om docenten aan te trekken.

Een ziektegeval kan al grote problemen opleveren. "Dat is heel ingewikkeld, ik zou niet goed weten hoe ik dat op moest lossen, zegt Thirza de Booij, directeur van basisschool De Triangel in Amersfoort. Gelukkig melden leraren zich niet zo snel ziek, constateert docent Monique van Daal. "Ik weet van de meeste die in het onderwijs werken dat ze zich wel tien keer bedenken voor ze de telefoon pakken om zich ziek te melden."

Het kabinet komt met extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken, zonder meer geld uit te geven. Hoe? Dat lees je hier.

De krapte is ontstaan omdat er de laatste jaren steeds minder leraren bijkomen en er elk jaar wel een aanzienlijke groep leraren met pensioen gaat. Dit jaar komt daar nog eens bij dat het werven van nieuwe leerkrachten niet alleen nieuwe instromers oplevert, maar ook leidt tot het doorschuiven van leraren. Vergelijkbaar met de spelerscarrousel van voetballers op de transfermarkt. Leraren kunnen zelfs in de laatste weken van de vakantie nog plotseling kiezen voor een school dichter bij huis. Of voor een beter salaris. Elke overstap betekent gelijk weer een nieuwe vacature.

Creatieve oplossingen

De leraren hebben volop keuze. Catherine van Dort, directeur van basisschool Atlantis in Rotterdam, heeft drie nieuwe docenten weten binnen te halen. "Bijna alle kandidaten die ik gesproken heb hadden allemaal meerdere opties. Die konden allemaal op andere scholen terecht." Zij had geluk, want haar school is een gewilde plek.

Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat veel scholen de krapte creatief proberen op te lossen. Bijvoorbeeld door parttimers meer uren te laten werken. Ook worden er zij-instromers en herintreders aangenomen. En scholen zetten soms onderwijsassistenten of stagiairs voor de klas, ook al mag dat wettelijk niet. Sommige scholen zetten zelfs recruiters of uitzendbureau's in om personeel te vinden.