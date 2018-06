Paul Scheffer over migratie: Geen solidariteit en gebrek aan politieke keuzes

De EU probeert het migratiebeleid Europees aan te pakken en komt daarom ook vandaag bijeen in Brussel. "Maar we zitten op een tweesprong", zegt Scheffer. "Als we de pretentie loslaten dat we het Europees kunnen regelen, krijgt ieder land weer zijn eigen grenzen. Als het niet lukt om de buitengrenzen te versterken komen de binnengrenzen terug, en dat heeft enorme consequenties. Dan is Schengen voorbij."

Daarom heeft hij op een rijtje gezet wat er gebeurt als hij verschillende migratiescenario's doorrekent. "Het CBS gaat uit van een migratie-overschot van 31.000 mensen per jaar. Als we dat doortrekken, hebben we over veertig jaar ruim een miljoen mensen erbij. Als we een overschot hebben van 50.000 mensen per jaar worden dat er anderhalf miljoen. Willen we dat? Kleine verschillen hebben op termijn grote gevolgen."

Nadenken

Zetten we een rem op de migratie, dan krimpt op termijn de bevolking. "En dat heeft weer negatieve gevolgen voor de economie. Ik zeg niet dat ik het een wil of het ander, maar ik vraag de politiek erover na te denken."

Scheffer vindt dat dit soort keuzes niet aan de economie moeten worden overgelaten. Als voorbeeld noemt hij de 400.000 Polen in Nederland. "Twee-derde daarvan zegt in Nederland te willen blijven. Laat dat de helft zijn, dan zit je op termijn met een nieuwe minderheid van 200.000 Polen, slecht gekwalificeerd, slecht Nederlands sprekend."

Volgens Scheffer zijn dat nieuwe gastarbeiders, een nieuwe onderklasse. "De ondernemers zeggen: we hebben nog eens 200.000 Polen en Hongaren nodig, maar ik vraag me dan af: waarom? Zitten we nu in heel andere omstandigheden dan voor 2004 toen de grenzen naar die landen werden opengezet?"

"Er zijn ook 100.000 mensen uit het buitenland die hier studeren, omdat het goed past in het financieringsmodel van de universiteiten. De politiek heeft zich ook al niet uitgesproken over de wenselijkheid van die migratie."

Donderdag overlegt de Europese Raad, de leiders van alle EU-landen, in een officiële top over het migratieprobleem.