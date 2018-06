Frankrijk en Spanje willen opvangcentra in EU

Er moeten gesloten centra komen in de Europese Unie waar migranten worden opgevangen. Dat is de kern van een nieuw voorstel waarmee de Franse president Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez vanmiddag naar de speciale bijeenkomst over de kwestie in Brussel gaan. Bovendien moeten landen die geen vluchtelingen willen opvangen een boete betalen.

De centra moeten worden gefinancierd met Europees geld. Dat is een handreiking richting Italië, dat vindt dat het er alleen voor staat, omdat het de 'pech' heeft dat veel migranten daar aankomen en de andere EU-landen slechts mondjesmaat bereid zijn om mensen over te nemen. Het land dringt al langer aan op meer solidariteit (.pdf) onder de EU-landen.

Impasse

Macron en Sánchez proberen zo de vastgelopen discussie over migratie los te trekken. Het wijkt af van het plan waarmee voorzitter Tusk van de Europese Raad dezer dagen langs de hoofdsteden trekt. Tusk wil opvangcentra, waar de echte vluchtelingen worden gescheiden van de economische migranten, in landen buiten de randen van de EU. Macron en Sánchez kiezen duidelijk voor kampen binnen de EU.

Daar hoort dan wel herverdeling, oftewel relocatie, bij. Als mensen eenmaal mogen blijven, moeten ze kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Wie geen recht heeft op asiel, wordt teruggestuurd naar het land van herkomst.

Onenigheid

De Europese leiders zullen deze week nog wel een stevige discussie hebben over het boete-deel van het plan, omdat met name Oost-Europese landen niet van plan zijn om migranten op te nemen. Vooral Hongarije en Polen weigeren dat te doen en vinden het ongepast om vervolgens beboet te worden. De Hongaarse premier Orbán liet eerder deze week weten dat de migratiecrisis volgens hem niet op te lossen is. Hij houdt vast aan het recht om zelf te bepalen welke mensen wel en welke niet welkom zijn in zijn land.

Oostenrijk, de komende voorzitter van de EU, wil ook opvang in kampen waar de economische vluchtelingen van de echte asielzoekers worden gescheiden. Het land zit tot op heden echter op de lijn dat dat kampen buiten de EU moeten zijn. Oostenrijk wil geen verplichte verdeling van asielzoekers over de EU en sluit wat dat betreft aan bij buurland Hongarije.

Griekenland, dat vooral op zijn eiland veel vluchtelingen heeft opgevangen, wil net als Italië andere regels. Premier Tsipras wil meer solidariteit en meer landen die bereid zijn om een deel van de asielzoekers in Griekenland over te nemen.