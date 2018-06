Leiders temperen verwachtingen bij begin migratietop

De verwachtingen bij het begin van de speciale bijeenkomst met zestien landen over migratie in Brussel zijn niet al te hoog gespannen. Premier Rutte zei hoop te hebben, maar niet super-optimistisch te zijn. Bondskanselier Merkel verwacht niet dat er vandaag of later deze week, als alle EU-leiders elkaar ontmoeten, een oplossing zal zijn voor het migratieprobleem.

Voor Merkel is een afspraak met alle EU-landen niet meer heilig. Ze wil desnoods afspraken maken met een beperkt aantal EU-landen, zonder dwarsliggende landen zoals Hongarije en Polen. Merkel denkt onder meer aan een betere bewaking van de grenzen.

Boten

Het Frans-Spaanse plan om migranten in speciale kampen in de Europese Unie op te vangen kan niet op steun rekenen van premier Rutte. "Je moet kijken in de regio zelf, zodat de boten niet meer varen. Mijn hoop en een klein beetje mijn verwachting is dat als die druk afneemt, dat je het dan in Europa sneller eens kunt worden over een eerlijke verdeling."

De Franse president Macron gaf voor aanvang van de vergadering een emotionele verklaring. "We hebben als Europa een paar duidelijke regels, we hebben onze eigen principes, onze normen en waarden. Daar moeten we ons aan houden. Elke keer dat we onze eigen waarden overschrijden wordt het een drama." Macron vindt, net als Merkel dat landen die willen samenwerken met elkaar dat gewoon moeten doen.

Italië is Europa

De grootste tegenstanders van een nieuw migratiebeleid, Polen en Hongarije, zijn vandaag niet bij de besprekingen. Italië zit wel aan tafel. Het land zette de afgelopen weken de politieke discussie op scherp door het schip de Aquarius, met aan boord meer dan 600 vluchtelingen, in zijn havens te weigeren.

Premier Conte presenteerde tijdens de vergadering een tienpuntenplan, waarin staat dat de Dublin-afspraken dringend moeten worden vernieuwd. In die afspraken staat dat EU-landen asielzoekers kunnen overdragen aan de lidstaat waar ze als eerste werden geregistreerd.

Het principe dat vluchtelingen die in de EU aankomen asiel moeten aanvragen in het land van aankomst is achterhaald, vindt Conte. "Wie in Italië aankomt, komt in Europa aan."

De nieuwe Italiaanse premier eist solidariteit van de andere lidstaten. "We kunnen niet iedereen naar Italië of Spanje laten komen. In verschillende Europese landen zijn centra nodig om mensen op te vangen." Verder wil Italië dat er quota komen voor economische migranten. "Landen die niet bereid zijn om vluchtelingen over te nemen, moeten meebetalen."