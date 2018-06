Bestuur vmbo-scholen Maastricht: minister draai besluit terug

Dat dit kon gebeuren is "een fout van de school", zegt Postema. "De administratie was niet compleet. Er is geen aanwijzing voor fraude." Voor elke individuele leerling zoekt het bestuur nu naar een oplossing.

"Het zou ons helpen als de minister besluit om de centrale examens te laten staan, zodat die niet over hoeven voor de leerlingen die dat met goed gevolg hebben afgelegd. Pak ze dat nou niet af. Het zou wel heel zuur zijn als de leerling nu bestraft wordt door de fouten van de school."

Het stuk waar de school fouten heeft gemaakt wil hij oplossen. "Dat zullen we inzichtelijk doen", zegt Postema.

Woede van ouders

Hij begrijpt de woede van de ouders, ook omdat er in het verleden al veel is geklaagd. "Ja, dat bevestig ik. We hebben daar echt ons best voor gedaan, maar we moeten kijken waar het fout is gegaan. We moeten met vier ogen kijken. Zorgvuldigheid gaat boven alles."

Sommige leerlingen kunnen in augustus opnieuw examen doen, maar voor het overgrote deel van hen geldt dat niet.