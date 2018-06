Diploma-debacle voor vmbo'ers Maastricht 'heel bizar'

Sommige leerlingen kunnen in augustus opnieuw examen doen, maar voor het overgrote deel van hen geldt dat niet. Het is bijzonder zuur voor de leerlingen, maar Brussee begrijpt wel dat ze hun diploma niet alsnog krijgen. "Ik denk dat als de helft van je eindexamencijfer niet goed tot stand is gekomen, je daar als Onderwijsinspectie moet ingrijpen."

De vraag is nu wie er verantwoordelijk is voor het debacle. Hadden leerlingen misschien eerder aan de bel moeten trekken over missende cijfers?

"Ik kan me het niet goed voorstellen dat de leerlingen iets te verwijten valt", zegt Brussee. "Ik hoor verhalen dat het niet goed ging op de scholen, er was lesuitval en volgens de onderwijsinspectie is een deel van de school gekwalificeerd als 'zwak'. Dat is al een signaal dat het niet goed gaat. De school stond ook voor een deel al onder toezicht."

Schoolbestuur verantwoordelijk

Brussee vindt niet dat de vmbo-leerlingen en hun ouders zich al zorgen hadden moeten maken over de eindexamens. "Je mag ervan uitgaan dat een schoolbestuur dat correct afhandelt", zegt hij. "Dat bestuur is er uiteindelijk voor verantwoordelijk dat alle regels goed worden nageleefd."

De inspectie en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bekijken of er mogelijkheden zijn om alsnog een diploma te halen. Maar Brussee betwijfelt of dat nog wel zin heeft door de grote achterstanden bij veel leerlingen. "Ik vrees dat veel leerlingen het over moeten doen."