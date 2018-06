Cannabisolie voor kinderen met ernstige epilepsie nu onbetaalbaar

Cannabisolie voor kinderen met epilepsie: de afgelopen tijd was het in het nieuws in de landen om ons heen. Zo werd in Groot-Brittannië de olie van de 12-jarige Billy Caldwell in beslag genomen op het vliegveld, waarna zijn aanvallen zo erg werden dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

De ophef die daarna volgde zorgde ervoor dat de Britse regering nu voor het eerst in de geschiedenis toestemming heeft gegeven voor de behandeling van een patiënt met cannabisolie. Op dit moment staat er in Groot-Brittannië nog een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar voor een arts die een kind cannabisolie voorschrijft voor ernstige epilepsie.

Ook in België is de olie illegaal. De discussie kwam daar op gang door de 9-jarige zwaar epileptische Sofie Voncken, die door de olie van vijftig epileptische aanvallen per dag naar nul ging.

Haar moeder was het zat om het middel steeds illegaal te moeten kopen. Maar toen zij de minister van Volksgezondheid hierover aansprak, gaf de minister volgens Voncken de volgende reactie: "Verhuis dan naar een land waar cannabisolie wél legaal is."