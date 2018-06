Billy (12) krijgt soms 100 aanvallen per dag, maar nu heeft hij cannabisolie

De Britse regering heeft voor het eerst in de geschiedenis toestemming gegeven voor de behandeling van een patiƫnt met cannabisolie. De aanleiding is een fel debat over het verbod op dit middel, ontstaan na de aanhouding van de moeder van een jongen met epilepsie. Minister Javid van Binnenlandse Zaken liet zich adviseren door medisch specialisten en spreekt nu van een noodgeval.

De 50-jarige Charlotte Caldwell uit Noord-Ierland keerde maandag terug van een reis naar Canada, waar ze medicinale cannabisolie had ingekocht voor haar 12-jarige zoon Billy. Die lijdt aan een zware vorm van epilepsie. Als hij de olie niet gebruikt, krijgt hij zeer heftige aanvallen, soms wel honderd op een dag.

Billy maakte twee jaar gelden tijdens een verblijf in de VS voor het eerst kennis met cannabisolie. Dat bleek een uitstekend middel om epilepsieaanvallen te voorkomen. Om die reden schreef ook hun Noord-Ierse huisarts het middel voor, maar die moest zich al snel melden bij ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die hem sommeerden daarmee te stoppen.