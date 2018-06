Kamer wil werking mediwiet onderzoeken, ook bij kinderen met epilepsie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet op korte termijn onderzoeken in gang zet naar de werking van medicinale cannabis, ook wel mediwiet genoemd. De onderzoeken zijn nodig omdat het Zorginstituut zegt dat er te weinig bewijs is voor de werking bij bepaalde patiënten, en dat mediwiet daarom niet in het zorgpakket komt. Het Zorginstituut bepaalt via het zorgpakket welke medicijnen vergoed worden.

Kinderen met epilepsie zouden een speciale onderzoeksgroep moeten zijn. Ook patiënten met andere specifieke indicaties, zoals chronische pijn en misselijkheid na een chemokuur, moeten bij de onderzoeken worden betrokken. De Tweede Kamer, behalve CDA en SGP, stemde in met moties daarover van D66.

Het CDA heeft op Twitter laten weten "verbijsterd" te zijn dat ook de ChristenUnie voor "experimenten met kinderen" heeft gestemd.