'Het migratievraagstuk kan je niet aan de EU-lidstaten zelf overlaten'

Italië heeft de noodklok geluid

Eurocommissaris Frans Timmermans vindt het niet kunnen dat vluchtelingen nodeloos op zee ronddobberen. "We hebben allemaal de plicht om mensen in nood te helpen. Dat is het algemene uitgangspunt waarmee heel Europa de vluchtelingencrisis benadert."

Toch was de Aquarius, zoals het reddingsschip heet, niet welkom in Italië. De weigering lijkt een eerste uiting van het beleid van de nieuwe Italiaanse regering, waarvan de anti-immigratiepartij Lega onderdeel is.

Timmermans: "Italië voelt zich in de afgelopen jaren in de steek gelaten door Europa en heeft daarom de noodklok geluid. Andere Europese landen zijn dan weer ontevreden over de wijze waarop Italië met de vluchtelingen is omgegaan in de jaren daarvoor."