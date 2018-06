Rekenkamer: terugsturen asielzoekers lukt nauwelijks

Het lukt vrijwel niet om afgewezen asielzoekers uit Nederland weg te krijgen. Mensen zelf staan niet niet te springen om terug te gaan, bepaalde landen blijken nauwelijks bereid mee te werken aan gedwongen terugkeer van hun onderdanen en EU-lidstaten leven de Dublin-afspraken slecht na. Dat blijkt uit onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de vluchtelingencrisis van 2015.

De Dublin-afspraken houden in dat EU-landen asielzoekers kunnen overdragen aan de lidstaat waar zij eerst werden geregistreerd. In 14,8 procent van de gevallen waarin Nederland dat probeerde, werd die claim gehonoreerd. Dat is volgens de Algemene Rekenkamer minder dan tot nu toe werd aangenomen. Hongarije is het minst bereid asielzoekers terug te nemen.

Veilige landen

Tijdens de vluchtelingencrisis werd ongeveer 60 procent van de asielaanvragen in Nederland ingewilligd. Het ging toen vooral om mensen uit Syriƫ en Eritrea. Maar in het kielzog van de grote instroom van vluchtelingen uit deze landen kwamen er ook veel asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije.

Bijna al deze asielaanvragen werden niet ingewilligd, maar van de afgewezen asielzoekers uit zowel Marokko als Algerije vertrok slechts 18 procent aantoonbaar, het laagste percentage van alle nationaliteiten. Van de overige 82 procent is niet bekend waar zij zijn.

De betreffende landen werken nauwelijks mee. Het kabinet probeert de terugkeer van ongewenste vreemdelingen naar die landen te verbeteren, maar dit heeft nog weinig vruchten afgeworpen, stelt de Algemene Rekenkamer.