'Moeilijke stap voor familie Nouri, want hun Ajax-hart klopt nog steeds'

De familie van Nouri stapt nu naar de arbitragecommissie van de KNVB. Volgens de advocaat is er geen andere optie. In het contract van Nouri staat een clausule waarin is opgenomen dat de arbitragecommissie de bevoegde instantie is.

"Daarom is dit de enige mogelijkheid. Pas als deze stap is genomen kan eventueel naar de rechter worden gestapt om de uitspraak van de arbitragecommissie te toetsen." De kans dat dit gebeurt, is volgens Beer bijzonder klein.

De KNVB zal nu een commissie gaan samenstellen die gaat bepalen of Ajax zich inderdaad niet aan de richtlijnen heeft gehouden. De hoogte van een eventuele schadevergoeding komt later aan de orde.