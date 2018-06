Experiment met oesterbank op 3D-geprint rif moet Noordzee redden

WNF krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek, van een oude vijand van de natuurbeschermers: de beroepsvissers. Die vissen voorlopig niet meer in het gebied, zodat de oesters ongestoord kunnen groeien.

"Nu we als visserij zijn betrokken bij dit project, kunnen we meekijken of ondanks of dankzij alle veranderende omstandigheden zoals watertemperatuur en voedselrijkheid in het zeewater dit experiment met de platte oesters gaat lukken. Daar kunnen wij ook van leren", zegt Barbara Holierhoek, Voorzitter Vissersvereniging Hulp in Nood.