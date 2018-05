'Rijk moet buitenlandse financiering moskee zo nodig kunnen bevriezen'

Preken over meisjesbesnijdenis

Zowel in de moskee in Den Haag als in de moskee in Dordrecht werden preken gehouden waarin de jihad in Syrië werd gelegitimeerd. In Den Haag deed een prediker ook aanbevelingen voor meisjesbesnijdenis.

Het Openbaar Ministerie deed al onderzoek naar de preken in de As Soennah-moskee. De burgemeester van Dordrecht laat vanavond weten dat hij ook met het OM heeft gesproken en dat het parket zeer serieus kijkt naar de preken in de Dordtse Al-Fath-moskee.