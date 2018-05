Nederlander in Irak vast voor terrorisme

Turkije

De situatie van de twee in Turkije veroordeelde Syriëgangers uit Nederland lijkt in vergelijking veel beter. Eerder werd bekend dat zij op het punt staan naar Nederland te komen. Het Openbaar Ministerie (OM) reageert: "We hebben het Turkse vonnis opgevraagd, maar nog niet gekregen. We kennen de inhoud van het vonnis nog niet. We zijn er heel druk mee bezig."

De twee mannen zaten een paar jaar vast in Turkije en zijn in afwachting van hun hoger beroep door de Turken vrijgelaten. Het beroep mogen ze in Nederland afwachten. Ze zijn veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Als de mannen naar Nederland komen, zullen ze vastgezet en verhoord worden, zegt het OM. "Afhankelijk van de verdenking die wij hebben, kunnen we ze langer vasthouden. Als we ze opnieuw willen vervolgen, moeten er nieuwe feiten zijn. We kunnen ze hier niet nog een keer vervolgen om dezelfde feiten als waarvoor ze in Turkije veroordeeld zijn."