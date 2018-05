Belgische jihadist veroordeeld tot doodstraf in Irak

Een Belg die in Irak actief was voor de terroristische organisatie IS is daar veroordeeld tot de doodstraf. De man uit Verviers werd na de strijd in Mosul in juli vorig jaar opgepakt en stond nu in Bagdad voor de rechter, schrijft de VRT, die hem eerder interviewde.

De 29-jarige Tarik Jadaoun (die zichzelf ook Abou Hamza al-Belgiki noemde) heeft eerder toegegeven dat hij kindsoldaten heeft opgeleid en was te zien in een video van IS na de aanslagen op Zaventem en de metro in Brussel op 22 maart 2016.

Gewonden verzorgen

Zelf zei hij dat hij geen echte strijder was, maar dat hij gewonden verzorgde in een ziekenhuis. Tegen de rechter verklaarde Jadaoun dat hij op een dwaalspoor was beland en dat hij spijt had van zijn daden, maar de rechter toonde zich onverbiddelijk.

Het is de eerste keer dat een Belgische jihadist de doodstraf krijgt. De rechter heeft bepaald dat hij wordt opgehangen, maar Jadaoun kan nog in beroep tegen de straf.