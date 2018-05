Syriëgangers veroordeeld in Turkije, mogen toch terug naar Nederland

Twee Nederlandse Syriëgangers zijn in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel. De advocaat van een van hen heeft dat bekendgemaakt. De twee zijn in afwachting van het hoger beroep vrijgelaten uit de gevangenis en mogen het vervolg van de zaak in Nederland afwachten, zegt hij.

De twee, Reda Nidalha en Oussama A., sloten zich een paar jaar geleden in Syrië aan bij IS en liepen later over naar het Vrije Syrische Leger. In oktober 2016 ontvluchtten ze ook die rebellengroep, naar eigen zeggen omdat ze terug naar Nederland wilden.

Bij de Turkse grens werden ze opgepakt. Sindsdien zaten ze vast in een gevangenis in de stad Gaziantep.

Voorarrest

De twee zijn nu veroordeeld tot zes jaar en drie maanden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze gaan tegen het vonnis in hoger beroep.

Omdat ze al anderhalf jaar in voorarrest hebben gezeten en de behandeling van het beroep waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten, zijn ze vrijgelaten, zegt advocaat Özdemir. Volgens hem kunnen verdachten in dit soort zaken in Turkije maximaal twee jaar in voorarrest zitten.

Paspoort

Nidalha en A. kunnen nog niet direct naar Nederland, omdat ze geen paspoort bij zich hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het bezig is om dat op te lossen.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zal de twee bij terugkomst in Nederland vastzetten, zegt een woordvoerder, omdat dat de standaardprocedure is bij teruggekeerde jihadisten. Het OM heeft het streven om alle Syriëgangers in Nederland te berechten.

NOS-verslaggever Nicole le Fever, die de zaak heeft gevolgd, wijst erop dat berechting van Nidalha en A. in Nederland moeilijk gaat worden, aangezien ze in Turkije al voor de rechter zijn gekomen. "En je kunt niet twee keer voor hetzelfde worden berecht. Het wordt lastig om die twee mannen in Nederland in hechtenis te houden."