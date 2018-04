Te lang wachten op psychische hulp: 'mensen kunnen het niet meer navertellen'

Muzikant en schrijfster Aafke Romeijn is qua wachtlijst een ervaringsdeskundige. Ze had in 2013 acute psychische hulp nodig maar moest daar negen maanden op wachten. "Ik was suïcidaal, wilde alleen maar van het balkon springen", zegt ze. "Sommige mensen kun je niet eens een nacht door laten komen zonder hulp, laat staan maanden."

Volgens Romeijn speelt het probleem van de wachtlijsten in de psychische zorg al kabinetten lang. "Steeds wordt er beterschap beloofd, maar het probleem is nog nooit opgelost." Ze zegt dat het wachten op hulp voor iemand in een crisis het zwaarste is. "Dan is een uur wachten al te lang."