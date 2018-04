Starters in het nauw: particuliere beleggers nemen de steden over

Vissen in dezelfde vijver?

Edwin Jeanty van der Spek is zelf een particuliere belegger. Hij verhuurt een tiental appartementen in Den Haag. Hij onderkent de problemen van starters in de woningmarkt, maar denkt niet dat particuliere investeerders en starters elkaar in de weg zitten.

"Er is woningnood en dat treft vooral starters. Starters hebben het moeilijk om financiering te krijgen, starters moeten de aankoopkosten zelf betalen, ze moeten de verbouwingskosten ook zelf betalen. Dat geld is er vaak niet, dus eigenlijk zitten de starters in een ander segment, dan de beleggers. De beleggers kunnen namelijk wel de verbouwingskosten betalen."

En dat zeggen meer beleggers die we spreken. Volgens hen vissen investeerders en starters niet in dezelfde vijver. Toch blijkt uit recent onderzoek van de KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam dat starters wel degelijk concurrentie van particuliere beleggers ondervinden.