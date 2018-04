Mocro-oorlog: 'Nederland heeft erfschuld aan Europa'

"De drugsproblemen qua cocaïnehandel hebben zich verplaatst van Rotterdam naar Antwerpen. Daardoor heeft Nederland een erfschuld richting Europa." Dat zegt de Antwerpse burgemeester Bart de Wever.

Antwerpen krijgt via de haven veel cocaïne binnen. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de Nederlandse markt. Maar met de Nederlands-Belgische connectie is ook het extreme geweld van het Nederlandse drugsmilieu overgewaaid naar Antwerpen.

"Door het Nederlandse gedoogbeleid is de georganiseerde misdaad in Nederland heel diep ingenesteld geraakt. En nu delen wij, met een haven die ook heel belangrijk is voor Zuid-Amerika, mee in de klappen."

Handlangers

De groeiende problemen met de georganiseerde (drugs)misdaad in zijn stad was voor De Wever reden om een 'war on drugs' te beginnen. En ook al is er veel kritiek op zijn aanpak, de burgemeester blijft optimistisch. "Het heeft al heel wat resultaten opgeleverd, zoals het terugdringen van de drugsoverlast, duizenden arrestaties en het sluiten van tientallen drugspanden."

Het stadsbestuur wil in een tweede fase meer werk gaan maken van het aanpakken van de geldstromen vanuit het drugsmilieu. Want De Wever ziet dat de drugsmaffia nog steeds aan invloed wint in zijn stad. "De georganiseerde misdaad zit in Nederland, maar ze zoeken handlangers hier in Antwerpen."