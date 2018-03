Blok: signaal aan Rusland nodig om waarheid boven tafel te krijgen

Er is geen "helder bewijs" dat Rusland achter de gifgasaanslag op oud-spion Sergej Skripal in Engeland zit, toch zet ook Nederland twee Russische diplomaten uit. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is er genoeg informatie die in de richting van de Russen wijst. "Als Nederland sluiten we ons aan bij de grote waarschijnlijkheid die Engeland aanhoudt."

Hij vindt het belangrijk dat de westerse landen solidair zijn met de Britten en een duidelijke boodschap aan Rusland geven. "Namelijk: werk mee met het onderzoek en verschaf helderheid, zodat de daders gevonden en berecht kunnen worden. Dit signaal is nodig om de waarheid boven tafel te krijgen."

In totaal achttien landen hebben aangekondigd Russische diplomaten uit te zetten. Het gaat om de Verenigde Staten, Canada, Oekraïne, Zweden en veertien EU-lidstaten, waaronder dus Nederland. Twee inlichtingenwerkers die op de Russische ambassade in Den Haag werken, worden uitgezet.