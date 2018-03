Rusland pakt Britten terug: ook 23 Britse diplomaten uitgezet

De Russische regering zet 23 Britse diplomaten het land uit. Daarnaast worden nog andere maatregelen genomen: zo moet het Britse consulaat in Sint-Petersburg de deuren sluiten.

De Russen zetten deze stappen nadat Groot-Brittanniƫ deze week aankondigde dat 23 Russische diplomaten binnen een week het land moeten verlaten.

Aanleiding voor de diplomatieke rel is de aanslag met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Skripal en zijn dochter in Engeland, begin maart. De twee liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de tegenmaatregelen vanochtend medegedeeld aan de Britse ambassadeur, die op het matje was geroepen. Rusland sluit meer maatregelen niet uit en spreekt van "provocatieve acties" van de Britten.