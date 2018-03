Moskou: Britten kiezen confrontatie boven samenwerking

Represailles

Voorzitter Valentina Matvienko van de Russische senaat vraagt om krachtige represailles. Ze zegt dat premier May zonder enig bewijs Rusland schuldig heeft verklaard aan de vergiftiging van Sergej Skripal. Ze noemt dat een ongehoorde manier van doen. Ze pleit ervoor de Britten binnen de kortste keren met gelijke munt terug te betalen.

Het hoofd van een Russisch federaal en medisch bureau zegt dat het zenuwgas Novitsjok ('nieuwkomer') niet valt onder het regime van het VN-bureau voor het Verbod op Chemische Wapens, dat in Den Haag is gevestigd. Hij liet in het midden of Rusland het zenuwgas heeft geërfd van de Sovjet-Unie of dat het is vernietigd.

Maas

De nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas roept Rusland op tot samenwerking in het onderzoek naar de aanval met zenuwgas op de Rus Skripal in Salisbury. Hij noemt het teleurstellend dat Rusland niet bereid is opheldering te verschaffen.

"Dat kan niet zonder gevolgen blijven", zei Maas in zijn eerste toespraak als minister van Buitenlandse Zaken, voor hij naar Parijs vertrok.