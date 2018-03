De gemeentelijke Rekenkamer, wie kent hem niet?

Neem het kritische rapport over het omstreden nieuwbouwproject 'De Ligne'. Dat is weliswaar in een commissievergadering besproken, maar er is verder niets mee gedaan, zegt ook de oppositie.

"Het rapport is in de commissie besproken en vervolgens is het doorgestuurd naar een werkgroep die er een beslissing over moest nemen. Tot op heden is daar nog niks van gekomen. Dus feitelijk is er niks met het rapport gedaan." Zo gaat dat vaker, zegt Natalie Statnik, gemeenteraadslid van oppositiepartij DNA.

Volgens de coalitie staat ze wel degelijk open voor kritiek. Al is ze het er niet altijd mee eens, zoals nu met de Rekenkamer. Raadslid Houtakkers: "Ik vind die kritiek niet terecht, nee. Ik doe er op dit moment niks mee. Als de gemeente zonder Rekenkamer zit, benoemen ze een nieuwe."

De rapporten van de Rekenkamer hebben Sittard-Geleen de afgelopen jaren zo'n 250.000 euro gekost.