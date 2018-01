'Middel tegen spierziekte SMA te duur voor basispakket'

Het medicijn Spinraza is te duur en mag nu nog niet in het basispakket van de zorgverzekering. Dat is het advies van een commissie van deskundigen van het Zorginstituut dat vandaag vergaderde over de vergoeding van het middel tegen de zeldzame spierziekte SMA.

In Nederland zijn er ongeveer 300 patiënten, volwassenen en kinderen, die baat zouden kunnen hebben bij het middel. Bij de openbare hoorzitting waren veel mensen met de ziekte aanwezig. Ze kregen te horen dat iedereen het grote belang ziet voor de patiënten en dat het middel ook zo snel mogelijk beschikbaar moet komen. Maar wel tegen een redelijke prijs.

Aan Spinraza hangt nu een behoorlijk prijskaartje: 500.000 euro per patiënt in het eerste jaar, ruim 250.000 euro in de jaren daarna. Om die prijs omlaag te krijgen, zou de minister van Volksgezondheid moeten gaan onderhandelen met de producent.