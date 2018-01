Steeds weer nieuwe schade door bevingen: 'Het blijft touwtrekken met de NAM'

Er zitten opnieuw scheuren in de net opgeknapte delen van de boerderij. Saskia Stuk en haar vriend Gerhard Stoker kunnen na de aardbeving van maandag weer verder met de restauratie van hun monumentale pand in het Groningse Eenum.

Het stel was zelf niet thuis tijdens de beving. De werkmannen die de restauratiewerkzaamheden uitvoeren, waren er wel. Stuk: "Ze schrokken zich kapot: ze stonden op de rolsteiger en vielen er nog net niet af."

Het huis heeft inmiddels al tienduizenden euro's aan schade opgelopen door de aardbevingen. Omdat het pand inmiddels onbewoonbaar is geworden, woont het stel nu in de schuur naast het huis. Het plan om afgelopen oktober weer terug te verhuizen naar de boerderij kon niet doorgaan omdat de reparatie nog in volle gang was.