NAM-topman: gaswinning Groningen substantieel omlaag

De gaswinning in Groningen moet verder omlaag, zegt de NAM. Topman Schotman spreekt van een "substantiële" verlaging, maar concrete cijfers noemt hij niet. Daar moet de minister later over beslissen.

In het regeerakkoord staat dat de productie wordt verlaagd van 21,6 miljard kuub naar 20 miljard. Eerder adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen de winning terug te brengen tot 12 miljard kuub.

Volgens de NAM moeten naar aanleiding van de beving bij Zeerijp extra maatregelen worden genomen. De productielocaties Overschild, De Pauwen, Ten Post, Leermens en 't Zandt kunnen dicht. Om de noordoostkant van de stad Groningen te ontlasten kan ook de locatie Eemskanaal worden gesloten.