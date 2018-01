Wiebes in Groningen: 'Mensen met schade moeten worden gecompenseerd'

"Heel veel mensen zijn boos of moedeloos", zei de minister. "Dat zou ik ook zijn." Het overleg in het dorpshuis duurde zo'n tien minuten. Zowel Wiebes als de burgemeester zei na afloop dat het een goed gesprek was.

De minister zei ook dat hij zo snel mogelijk een schadeprotocol wil. "Mensen die schade hebben, moeten daarvoor gecompenseerd worden en reparaties moeten op gang komen." Wiebes vindt het frustrerend dat zo'n protocol nog ontbreekt. "Er moet een schadeprotocol zijn. Ik zit hier pas twee maanden, het begint mij nu ook al te frustreren. We kunnen dit als land echt niet maken."

Teleurstellend

Wiebes is ongeveer tien minuten bij een getroffen boer in de buurt geweest en nam een speldje in ontvangst van een edelsmid. Na zijn bezoek aan Zeerijp ging hij voor bestuurlijk overleg naar het provinciehuis in Groningen. Daar bezoekt hij ook een nieuwjaarsborrel van werkgeversorganisatie VNO-NCW.