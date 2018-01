Zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012

De aardbevingen waar Groningen geregeld mee te maken krijgt, zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). De vorige regering heeft de gaswinning vorig jaar op advies van de staatstoezichthouder verlaagd naar 21,6 miljard kuub. De Groningers vinden dat Den Haag veel te terughoudend is en eisen dat de gaskraan verder of zelfs compleet dichtgedraaid wordt.

Gasproducent NAM noemt de beving in een reactie "in de eerste plaats bijzonder te betreuren voor iedereen die op de een of andere manier hiermee is geconfronteerd". De NAM zegt de situatie in kaart te brengen en later met verdere informatie te komen.