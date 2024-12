Nog onduidelijkheid over aantal slachtoffers • Getuige: 'Ik dacht: dit is foute boel'

Op de Tarwekamp in Den Haag is vanochtend een grote explosie geweest. Hierdoor is een portiekflat deels ingestort. Er wordt gezocht naar slachtoffers onder het puin. Volg dit liveblog voor het laatste nieuws.

Vier slachtoffers gered en naar ziekenhuis gebracht.

Gespecialiseerde brandweerbergers en reddingswerkers van USAR zijn aanwezig.