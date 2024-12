ANP Burgemeester Van Zanen

NOS Nieuws • vandaag, 15:24 Zeker vijf doden bij explosie in Den Haag, zoektocht naar andere slachtoffers

In het puin van de ingestorte woningen van een portiekflat in Den Haag zijn tot nu toe vijf doden gevonden. Hun lichamen zijn geborgen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Aan het begin van de avond werd een overlevende uit het puin gehaald. Deze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naar andere slachtoffers wordt nog gezocht.

Burgemeester Jan van Zanen zei halverwege de middag op een persconferentie dat er tot dan toe drie gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht. "We houden rekening met een langdurige operatie. Er wordt in ieder geval ook de komende nacht doorgezocht."

"De operatie die is gestart als een reddingsoperatie waarbij gelukkig ook mensen levend zijn gevonden, gaat nu inmiddels over naar een bergingsoperatie."

Zwartste scenario

De hulpdiensten weten niet hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. "Maar de realiteit is dat er voor hen slechts een geringe kans op overleven is. We houden rekening met het zwartste scenario."

Vanavond zijn er twee bijeenkomsten: een voor direct getroffenen en een voor buurtbewoners.

Van Zanen zei verder dat hij geen aanwijzingen had dat er iets speelde in de buurt, "maar dat zal ongetwijfeld onderdeel uitmaken van het onderzoek dat nog gaande is".

De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de explosies en probeert mogelijk bewijsmateriaal veilig te stellen.

Bekijk hier een deel van de persconferentie van burgemeester Van Zanen:

1:51 Burgemeester vreest meerdere slachtoffers: 'Houd rekening met zwartste scenario

De explosies waren vanochtend rond 6.15 uur. De portiekflat op de Tarwekamp stortte vervolgens deels in. In totaal zijn veertig woningen ontruimd. Het is nog niet bekend of en wanneer de bewoners van die woningen terug kunnen. De gemeente regelt voor die mensen een slaapplek.

De ravage is groot. De straat ligt bezaaid met brokstukken. Van Zanen zei op de persconferentie: "De omvang van de vernielingen door de brand en de explosies tart iedere beschrijving."

Auto gezocht die hard wegreed

De politie meldde in de loop van de ochtend op zoek te zijn naar een auto die vlak na de explosie "met zeer hoge snelheid" was weggereden. De politie zei op zoek te zijn naar mensen die die auto hebben zien rijden. Ook wil de politie graag camerabeelden hebben.