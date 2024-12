Portiekflat in Den Haag deels ingestort na explosie, politie zoekt bestuurder auto die wegreed

Een portiekflat in Den Haag is deels ingestort na een explosie. Na de ontploffing brak brand uit. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen en zijn bezig met het redden en zoeken van mensen.

Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn. Rond 15.00 uur geeft de gemeente een persconferentie over de ontploffing.

Het incident aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve gebeurde rond 06.15 uur. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing. De politie meldt dat vlak na het voorval een auto hard wegreed van de Tarwekamp. De politie vraagt aan mensen die de auto hebben zien rijden om zich te melden. Ook wil de politie graag camerabeelden hebben .

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er nog geen goed beeld is van het aantal slachtoffers. Tot nu toe zijn vier mensen gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de gewonden is een kind.

Volgens de brandweer heeft de explosie vijf woningen getroffen. Het gaat om dubbele bovenwoningen. In totaal zijn veertig woningen ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen in de buurt. Ze zijn met bussen weggebracht.

Het USAR-team is gespecialiseerd in het zoeken naar slachtoffers onder ingestorte gebouwen, zoals op de Tarwekamp. Deze reddingswerkers worden bijvoorbeeld ingezet na grote aardbevingen in het buitenland, zoals die in Turkije in 2023. Ze hebben speurhonden bij zich.