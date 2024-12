ANP Hulpdiensten bij de plek van de explosie aan de Tarwekamp

NOS Nieuws • vandaag, 14:14 Haagse buurt opgeschrikt door explosie, zoektocht naar slachtoffers verloopt moeizaam

"Het leek wel een raket, een aanslag." Zo omschrijft een buurtbewoner de grote explosie waardoor vanochtend een portiekflat in Den Haag deels instortte. "Je schrikt je helemaal kapot", zegt een andere omwonende. "Ik kan het nog niet helemaal beseffen."

In de omgeving is veel hoogbouw, waardoor omwonenden goed zicht hebben op het gat dat de explosie heeft geslagen in de flat. "Dan schrik je echt heel erg", zegt een vrouw. "Ik vind het heel erg voor de mensen die het is overkomen."

Buurtbewoners vertellen over hoe ze vanochtend een enorme knal hoorden:

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing. De politie meldt dat vlak na het voorval een auto hard wegreed van de Tarwekamp. Mensen die de auto hebben zien rijden, wordt gevraagd om zich te melden. Ook wil de politie graag camerabeelden hebben.

Vijf woningen

Het pand dat deels is ingestort, bestaat uit vijf dubbele bovenwoningen met daaronder bedrijven. In totaal zijn veertig woningen ontruimd. De bewoners daarvan zijn elders opgevangen in de buurt.

Een buurtbewoner deelt op X een filmpje van een kattencamera die het moment van de explosie vastlegt:

Ondertussen is het moeilijk om dicht bij het pand te komen. De rook van de ontstane brand stijgt soms weer op door de wind en de manier waarop het pand is ingestort. Een shovel aan de achterkant van het deels ingestorte gebouw is puin aan het opruimen. De straat ligt na de explosie bezaaid met brokstukken. Ook worden geparkeerde auto's met een vorkheftruck opgetild en verplaatst.

Speurhonden van het USAR-team zijn even in het ingestorte pand geweest. Vanwege instortingsgevaar en smeulend puin verloopt het zoeken moeizaam.

De teamleider van USAR gaf vanochtend een toelichting op het werk van het team:

1:17 Zo gaat het reddingsteam de komende uren te werk: 'Getraind voor deze omstandigheden'

Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Van vier mensen is duidelijk dat ze gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar verder is er nog niets over bekendgemaakt.

Voor mensen met bekenden in de getroffen woningen is er op dit moment vooral veel onzekerheid. Na de explosie liepen mensen verdwaasd op straat, schrijft Omroep West. "Een man was op zoek naar zijn vader, die zou in het café zitten", zegt een verslaggever van de omroep. "Hij kreeg geen contact meer met hem en was in paniek."

Mensen die ongerust zijn over naasten die mogelijk getroffen zijn, kunnen bellen naar het telefoonnummer 088-0908000, meldt de brandweer.