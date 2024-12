Reddingswerkers zoeken tevergeefs hele nacht in Den Haag

Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgezocht naar mogelijke slachtoffers bij de ingestorte flat in Den Haag. Er is niemand gevonden. "De werkzaamheden gaan door", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Het is niet duidelijk naar hoeveel mensen er nog wordt gezocht. "Hoeveel slachtoffers er nog zijn en of ze er zijn weten we niet."