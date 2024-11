In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Israëlische minister: verklaring Halsema 'onacceptabel'.

'VS-gezant morgen naar Beiroet voor gesprekken staakt-het-vuren'.

Elf doden bij Israëlische aanval in Zuid-Libanon.

Veldkamp: Bezoek Wilders aan nederzettingen niet in lijn met kabinetsbeleid.

