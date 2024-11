EPA Premier Netanyahu in de Knesset

NOS Nieuws • vandaag, 17:30 Medewerker Netanyahu verdacht van lekken inlichtingen toen kritiek op premier toenam

De arrestatie van een woordvoerder van de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van het laten uitlekken van geheime Hamas-documenten naar de pers, leidt tot een hooglopende discussie in Israël.

Volgens de rechtbank is door het lek mogelijk verhinderd dat Israëlische gijzelaars in Gaza zijn vrijgekomen. Netanyahu ontkent van de lekken te hebben geweten, maar critici betichten hem ervan dat hij de informatie naar buiten heeft laten brengen toen de druk op hem toenam.

"Om te huiveren! Dit wil de Hamas-leider doen met de gijzelaars", kopte de Duitse tabloid Bild op 6 september. Uit een document dat het Israëlische leger gevonden zou hebben op de computer van Hamas-leider Sinwar, zou blijken dat de terreurbeweging niet uit is op een staakt-het-vuren, maar doelbewust verdeeldheid wil zaaien in Israël door protesten te ontketenen.

Een dag eerder publiceerde het Britse platform The Jewish Chronicle een artikel op basis van "inlichtingen", waaruit zou blijken dat Sinwar van plan was om gijzelaars naar Egypte te smokkelen.

Een week in september

De artikelen werden meteen met scepsis ontvangen vanwege de timing van de publicaties. Enkele dagen daarvoor - op 1 september - waren de lichamen van zes gijzelaars gevonden in een tunnel in de Gazastrook.

In de ogen van veel Israëliërs bevestigde hun dood dat het beleid van de Israëlische regering niet zal leiden tot de behouden terugkeer van de gijzelaars. De grootste demonstraties sinds 7 oktober 2023 volgden.

EPA Demonstratie in Tel Aviv op 5 september

In die periode hadden de Verenigde Staten de druk op Israël om een deal te sluiten flink opgevoerd, maar tot een overeenkomst was het niet gekomen. Het grootste struikelblok was een nieuwe eis van Netanyahu, die vond dat de Israëlische troepen controle moesten behouden over de grens tussen Gaza en Egypte. Critici stellen dat hij die eis op tafel legde toen een staakt-het-vuren binnen handbereik leek, om de onderhandelingen te saboteren.

'Demonstranten trappen in val Hamas'

Terwijl demonstranten al een aantal dagen door de straten van Tel Aviv trokken, herhaalde Netanyahu beweringen die overeenkomen met de inhoud van het artikel in The Jewish Chronicle.

"Het vasthouden aan de Philadelphi Corridor voorkomt dat Gaza weer een Iraanse terreur-enclave wordt, maar ook dat ze gijzelaars naar Egypte smokkelen", zei hij tegen Fox News, verwijzend naar de strook land tussen Gaza en Egypte die door Israël wordt gecontroleerd.

EPA In een persconferentie liet Netanyahu een document zien dat in de tunnels van Gaza gevonden zou zijn

Tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering noemde Netanyahu het Bild-artikel expliciet. Demonstranten die een deal over de gijzelaars eisen trappen "in de val van Hamas", suggereerde hij.

Artikel verwijderd

Uit angst dat de gelekte documenten de Israëlische inlichtingenpositie in gevaar zouden brengen, begonnen het Israëlische leger en veiligheidsdiensten een onderzoek.

The Jewish Chronicle verwijderde het artikel vervolgens en beëindigde de samenwerking met de auteur van het stuk. "Er waren twijfels ontstaan over de betrouwbaarheid van zijn verslaggeving", verklaarde de krant.

Defensiefunctionarissen hadden toen al publiekelijk ontkracht dat Hamas de gijzelaars via tunnels Gaza uit kunnen smokkelen. Ze namen journalisten mee naar de tunnels in Zuid-Gaza, om te laten zien dat die niet meer bruikbaar zijn als smokkelroute.

Vijf arrestaties

De auteur heeft zijn bronnen nooit vrijgegeven en het is dus onduidelijk of hij zijn stuk baseerde op inlichtingen - zoals hij nog altijd beweert - maar sceptici blijven wijzen op de gunstige timing voor Netanyahu. De bevestiging van het belang van de Philadelphi Corridor zou hem goed zijn uitgekomen.

Het document waarop het Bild-artikel was gebaseerd bleek wel afkomstig van Hamas, maar experts stellen dat de betekenis ervan "enorm werd overdreven". Volgens de Israëlische omroep KAN was het stuk ook helemaal niet gevonden toen troepen de computer van Sinwar doorzochten, maar via "andere inlichtingen".

Deze week volgden vijf arrestaties in de zaak. Een degenen die werden opgepakt is Eli Feldstein, een woordvoerder van premier Netanyahu. Hij wordt ervan verdacht dat hij het document aan Bild heeft toegespeeld.

De Israëlische krant Haaretz schrijft dat de vier anonieme verdachten medewerkers zijn van de inlichtingendienst van het leger. De arrestatie van een directe medewerker van Netanyahu heeft verdenkingen van het doelbewust lekken van inlichtingen om de publieke opinie te beïnvloeden versterkt.

'Moreel dieptepunt'

Er is nog veel onduidelijk over de zaak en door een gedeeltelijk spreekverbod zullen de details pas later naar buiten komen. Netanyahu zelf spreekt van een lastercampagne. Zijn kantoor heeft afstand genomen van Feldstein. Netanyahu hoorde pas van het lek na de publicatie van het artikel, beweert hij.

Maar vooraanstaande oppositieleden trekken dat in twijfel. Oppositieleider Lapid vindt dat de premier "medeplichtig is aan een van de ernstigste veiligheidsdelicten" als hij op de hoogte was van de lekken en geheime informatie inzette om zijn positie te versterken. En als het wel achter zijn rug om kon gebeuren maakt dat Netanyahu ongeschikt voor diens ambt, vindt hij.

Ook de familieleden van de gijzelaars hebben scherpe kritiek op Netanyahu. Volgens hen duidt alles op een bewuste campagne om de anti-regeringsdemonstraties in diskrediet te brengen. "Een moreel dieptepunt", zeggen ze.