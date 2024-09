Reuters Een demonstrant in Tel Aviv

NOS Nieuws • vandaag, 22:10 Israël tot op het bot verdeeld over deal met Hamas om gijzelaars vrij te krijgen

Wie de afgelopen dagen beelden van de volle straten in Tel Aviv heeft gezien, zou kunnen denken dat heel Israël de regering tot een deal met Hamas probeert te dwingen. In werkelijkheid is het land, net als de regering, tot op het bot verdeeld over het sluiten van zo'n overeenkomst.

Het nieuws over de ontdekking van de lichamen van zes gedode gijzelaars in Gaza ging afgelopen weekend als een schokgolf door de Israëlische bevolking. In Tel Aviv gingen gisteravond honderdduizenden demonstranten de straat op.

Vliegvelden en ziekenhuizen lagen stil en wegen werden geblokkeerd om de regering tot een deal te dwingen om de gijzelaars vrij te krijgen:

1:15 Staking om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen

Volgens het Hostages Families Forum, een groep die families vertegenwoordigt van de mensen die in de Gazastrook worden gegijzeld, was het de grootste demonstratie sinds het begin van de oorlog. Volgens de groep zijn de Israëlische premier Netanyahu en zijn regering verantwoordelijk voor de dood van de gegijzelden, omdat zij een overeenkomst met Hamas in de weg zouden staan.

Tel Aviv wel, Jeruzalem niet

Vandaag vonden door heel Israël stakingen plaats uit protest tegen het uitblijven een gijzelaarsdeal. Veel Israëliërs gaven gehoor aan de oproep van Histadrut, de grootste vakbond in Israël, en legden vanochtend het werk neer om het land "economisch stil te leggen". Verschillende gemeenten, waaronder Tel Aviv, waren deels gesloten. Ook Ben Gurion, het grootse Israëlische vliegveld, was urenlang dicht.

Maar veel andere Israëliërs gingen gewoon aan het werk. Een groot aantal gemeenten, zoals Jeruzalem, deed niet mee aan de staking. In tegenstelling tot in het progressieve Tel Aviv hebben de orthodoxen in Jeruzalem een meerderheid in de gemeenteraad.

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv: "De Israëlische bevolking is diep verdeeld over het sluiten van een deal met Hamas. Iedereen vindt het belangrijk dat de gijzelaars vrijkomen, maar een deel van de Israëliërs vindt dat een staakt-het-vuren met de daders van 7 oktober te ver gaat. Ook de standpunten van de demonstranten die gisteravond de straat opgingen lopen uiteen. Een deel vindt bijvoorbeeld dat er wel een deal moet komen om de gijzelaars vrij te krijgen, maar dat de oorlog daarna moet worden voortgezet om Hamas volledig te vernietigen. Ik denk dat de ontdekking van de zes gedode gijzelaars en de daaropvolgende protesten alleen maar leiden tot meer polarisatie. Een deel van de Israëliërs ziet de demonstraties als koren op de molen van Hamas. Zij vinden dat Hamas onder druk moet worden gezet om de terreurorganisatie te dwingen tot een zo voordelig mogelijke deal, en dat de demonstraties juist het idee kunnen wekken dat de Israëlische regering onder druk staat om een minder gunstige deal te accepteren."

Afgelopen juli bleek uit een peiling dat ongeveer 60 procent van de Israëliërs toen voor een staakt-het-vuren was. Al maandenlang gaan familieleden van de gijzelaars iedere week de straat op om te eisen dat de Israëlische regering een deal sluit met Hamas om de gijzelaars vrij te krijgen. Volgens hen zal het voortzetten van de huidige aanpak er niet toe leiden dat de resterende gijzelaars levend terugkeren.

Andersom is met name het conservatieve deel van de bevolking tegen een deal. Ook een kleinere groep familieleden van de gijzelaars wil dat de onderhandelingen met de gijzelnemers worden afgebroken.

Politiek net zo verdeeld

De afgelopen tijd is er vanuit Israël door het leger en de veiligheidsdiensten eveneens kritiek op Netanyahu doorgesijpeld in de media. Minister van Defensie Gallant riep de afgelopen dagen meerdere malen op om tot een overeenkomst te komen. Israëlische oppositiepartijen betichten Netanyahu al langer van het doelbewust blokkeren van zo'n deal voor eigen politiek gewin.

Maar uiterst rechtse Israëlische kabinetsleden houden voet bij stuk en voelen zich gesterkt door het conservatieve deel van de bevolking. Zij leggen de schuld van de dood van de gijzelaars bij Hamas, en vinden dat het vermoorden van de gijzelaars laat zien dat Hamas helemaal niet uit is op een akkoord. Hamas stelt overigens dat de zes gijzelaars omkwamen door Israëlisch vuur.

Netanyahu geeft niet toe

Ondertussen neemt ook de internationale druk toe. Vandaag stelde de Amerikaanse president Biden dat Netanyahu zich niet hard genoeg inzet voor een gijzelaarsdeal. Biden legde niet uit wat de Israëlische leider volgens hem beter zou moeten doen.

Netanyahu lijkt tot dusver niet toe te geven. Op een persconferentie zei hij vanavond nog dat hij vasthoudt aan de aanwezigheid van Israëlische militairen in de Philadelphi Corridor, een smalle strook land op de grens van Egypte en Gaza. Blijvende aanwezigheid van Israëlische militairen aan die grens is een van de belangrijkste obstakels voor een staakt-het-vuren.

De Philadelphi Corridor speelt een cruciale rol in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas:

1:47 Door dit stukje land zitten de Gaza-onderhandelingen (nog) vast