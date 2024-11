Weghorst zet Oranje op voorsprong • Wedstrijd hervat na medisch noodgeval

In dit liveblog volgen we alles rondom de wedstrijd Nederland - Hongarije in de Nations League. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena.

Tussenstand Nederland - Hongarije: 1-0

Vanaf 20.20 uur live te zien op NPO1 of via de livestream

Tien oud-internationals worden gehuldigd