Milambo en Ueda missen Feyenoord-AZ • Meedoen Ajacied Taylor tegen PSV niet zeker

In dit liveblog blikken we vooruit op het voetbalweekend en verslaan we het laatste voetbalnieuws:

Vanavond geen eredivisieduel, morgen twee toppers: Ajax-PSV en Feyenoord-AZ

17.00 uur: loting KNVB beker

Een pushbericht ontvangen bij een nieuw bericht in dit blog? Tik op het belletje.