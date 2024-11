Sparta ontslaat trainer Rijsdijk, Boukhari zondag als interim op de bank

De club meldt dat het besluit is genomen wegens "het ontbreken van perspectief in de sportieve ontwikkeling". Ook assistent-coach Foeke Booy is op non-actief gesteld.

Steijn opvolger?

Volgens de VI en de Telegraaf is Maurice Steijn de beoogde nieuwe trainer. Hij was in 2022 en 2023 ook al actief bij de Rotterdamse club. Toen behoedde hij Sparta voor degradatie, om in het seizoen erna te stunten met een zesde plek in de eredivisie.