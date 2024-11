Pro Shots Loes Geurts in het shirt van BK Häcken, de club waar ze de laatste jaren onder contract stond

NOS Voetbal • vandaag, 15:18 Keepster Geurts (38), die tot 125 interlands bij Oranje kwam, beëindigt loopbaan

Keepster Loes Geurts heeft een punt gezet achter haar loopbaan. De 38-jarige Friezin kwam in haar twintigjarige carrière 125 keer uit voor het Nederlands elftal.

Geurts maakte in 2005 haar debuut voor Oranje, in een met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Finland. In maart 2020 kwam ze voor het laatst in actie voor het nationale elftal.

Succesvol

"Tevreden en trots neem ik afscheid van het voetbal", schrijft Geurts op sociale media. "Een wereld die mij veel heeft gebracht. Een baan die niet voor meisjes was weggelegd toen ik begon."

"Ik ben op alle grote toernooien geweest en gouden, zilveren en bronzen medailles hangen in de kast. Kampioenschappen en bekers gewonnen op clubniveau. Succesvol, durf ik wel te zeggen."

In Nederland kwam Geurts uit voor AZ en Telstar. Ook speelde ze onder meer bij Paris Saint-Germain. De laatste jaren stond ze onder contract bij het Zweedse BK Häcken, waar ze weinig aan spelen toekwam.

Geurts was reservekeeper achter Sari van Veenendaal toen Oranje zich in 2017 kroonde tot Europees kampioen. Ze zat ook in de selectie toen Nederland twee jaar later in de WK-finale verloor van de Verenigde Staten.

Oproep

Vorige maand was Geurts één van de voetbalsters die een brief ondertekende die is gericht aan wereldvoetbalbond FIFA, waarin wordt opgeroepen om een recentelijk aangekondigde samenwerking met oliegigant Saudi Aramco stop te zetten.