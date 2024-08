NOS Wielrennen • vandaag, 11:40 Kool wint aan voet van Erasmusbrug ook tweede etappe Tour Femmes

0:39 Kool klopt Wiebes in massasprint en wint ook in Rotterdam

Charlotte Kool heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van DSM-firmenich-PostNL versloeg haar getergde concurrente Lorena Wiebes in een titanenduel in Rotterdam. Marianne Vos werd derde in de massasprint.

Door haar tweede zege begint Kool in de gele trui vanmiddag met een aardige marge van 14 seconden op Wiebes en de Finse Anniina Ahtosalo aan de tijdrit door het centrum van Rotterdam.

Voor Wiebes waren de druiven zuur. Ze dacht revanche te kunnen nemen, maar staat opnieuw met lege handen. "Misschien dat ik net iets te vroeg startte. En dan word je weleens geklopt, dat is nou eenmaal zo. Ik heb in ieder geval kunnen sprinten."

Valpartijen

Twee etappes op een dag. Vroeger was dat heel gewoon. Tot 1991 was het vaste prik in de Tour de France voor mannen, waar een korte ochtendrit vaak gecombineerd werd met een (ploegen-)tijdrit in de middag.

Zo'n ochtendrit is meestal een stevige galop richting de massasprint, maar niet altijd. In de Tour van 1990 kreeg een kopgroep van vier renner meer dan tien minuten voorsprong van een slapend peloton, met grote gevolgen. De toen nog vrij onbekende Claudio Chiappucci - die vierde werd in de door Frans Maassen gewonnen rit - dankte zijn tweede plek in het eindklassement aan die onbeduidende ochtendrit.

NOS Charlotte Kool begon in de gele trui aan de tweede etappe in de Tour de France Femmes.

Zover kwam het vandaag niet in de lommerrijke etappe langs onder meer de 19 molens van Kinderdijk. Maar opletten was zeker geboden, want door de vele wegversmallingen werd opnieuw veel gevallen.

Zo brak het peloton al na een paar kilometer in vier stukken met olympisch wegkampioene Kristin Faulkner als een van de voornaamste slachtoffers en later moest ook olympisch tijdritkampioene Grace Brown voet aan de grond zetten.

Eenzame aanvaller

Het tempo bleef ondanks die incidenten hoog en dus leek een succesvolle demarrage bij voorbaat kansloos. Toch probeerde de Belgische Audrey De Keersmaeker het op 41 kilometer van de streep en hield het verrassend lang vol.

NOS Audrey De Keersmaeker

Eenmaal in Rotterdam werd de Belgische toch ingelopen en na het passeren van stadion De Kuip begon de hectiek pas echt. De laatste zes kilometers waren bochtig en op de Willemsbrug ging het wederom fout.

De val was binnen de vijf kilometer, waardoor rensters als Gaia Realini en Shirin van Anrooij niet hoefden te vrezen voor tijdsverlies. De topsprinters voorin hadden geen boodschap aan die achtervolging.

Wiebes zat goed voorin, kreeg net als gisteren een perfecte lead-out, maar werd in de laatste meters toch geklopt door haar voormalig lead-out.

Waarom twee ritten op een dag?

In deze overvolle sportzomer stond de organisatie van de Tour de France Femmes voor een dilemma. Vanwege de Olympische Spelen in Parijs werd de start van de Tour - normaal aansluitend op de mannenversie - drie weken uitgesteld.

Of beter, drie weken en één dag want een start op de slotdag van de Spelen was evenmin een optie. Koersdirecteur Marion Rousse wilde net als in de vorige twee edities echter vasthouden aan acht etappes.

Daarom worden op de tweede dag van de Tour twee etappes gereden: 's ochtends een rit van slechts 67 kilometer van Dordrecht naar Rotterdam., 's middags (vanaf 15.00 uur) een tijdrit van 6,3 kilometer in het centrum van Rotterdam.

NOS

Officieel is een dergelijke combinatie op het hoogste WorldTour-niveau verboden door de UCI, maar die internationale wielerbond gaf de Tour dispensatie.

Voor de rensters is het rijden van twee ritten op een dag minder uitzonderlijk. In juli sloeg Lorena Wiebes in de Belgische Baloise Ladies Tour zelfs een dubbelslag 's ochtends won ze de sprint, 's middags de tijdrit.