NOS Wielrennen • vandaag, 15:36 Kool grijpt ritzege en gele trui in eerste Tour-etappe van Rotterdam naar Den Haag

1:41 Kool wint massasprint eerste Tour-etappe in Den Haag

Charlotte Kool heeft voor een bijzonder begin gezorgd van de Tour de France Femmes, die maandag in Nederland is gestart. De renster van DSM-Firmenich was de snelste in de massasprint in Den Haag en pakt de eerste gele trui én de groene trui.

De Finse Anniina Ahtosalo kwam als tweede over de streep. Elisa Balsamo eindigde als derde. Marianne Vos werd vijfde.

'Top' van de tunnel

De Ronde van Frankrijk voor vrouwen startte vanmiddag vanuit het Rotterdamse Museumpark. De rensters trokken langs plaatsen als Schiedam, Vlaardingen, Hellevoetsluis, Naaldwijk en 's Gravenzande om vervolgens in Den Haag te finishen

Het was een vlakke etappe over 123 kilometer, op de Maasdeltatunnel na dan. De rensters daalden na 61 kilometer in de tunnel naar zo'n 26 meter onder NAP en moesten zo'n 1 kilometer à 3,2 procent klimmen om de tunnel weer uit te komen. Hier werd de eerste bolletjestrui vergeven.

Reden voor de Italiaanse Cristina Tonetti om weg te sluipen uit het peloton. De renster van wielerploeg Laboral Kutxa had al snel een voorsprong van zo'n 50 seconden op het peloton. En mede vanwege een flinke valpartij waar zeker een tiental rensters bij lag, werd Tonetti niet meer ingerekend voor de 'top' van de Maasdeltatunnel.

ANP Renners rijden de Maasdeltatunnel uit tijdens de eerste etappe van de Tour de France Femmes.

De 22-jarige Tonetti mag de bergtrui in elk geval dinsdag en woensdag dragen. Die laatste dag staat er een heuvelachtige etappe op het programma van het Limburgse Valkenburg naar het Belgische Luik.

Schakelprobleem Wiebes

Nadat ze als eerste boven was, zat de aanval van Tonetti er ook meteen op en maakte het peloton zich op voor een massasprint. Na een slinger door de hofstad via onder andere de Schilderswijk en het Zuiderpark reden de rensters naar de finish in Kijkduin.

Pro Shots Kool komt juichend over de streep in Den Haag

Topfavoriet Lorena Wiebes kreeg te maken met schakelproblemen en viel stil met een losse ketting. Daar profiteerde Kool uitstekend van. Ze kwam met een aantal fietslengtes voorsprong over de meet. Wiebes eindigde uiteindelijk als 41ste.

Kool start morgen in de gele trui in de etappe van Dordrecht naar Rotterdam over 69,7 kilometer. Aansluitend in de middag rijden de rensters ook nog een ultrakorte individuele tijdrit van slechts 6,3 kilometer.