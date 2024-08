NOS-Getty

NOS Wielrennen • vandaag, 06:38 Tour Femmes van start: Rotterdams Grand Départ en strijd om bergtrui in tunnel

De olympische vlam is nog maar net gedoofd, maar in Rotterdam wordt vanmiddag alweer het startsein gegeven voor het volgende topsportevenement. De derde editie van de Tour de France Femmes gaat om 12.15 uur van start met een vlakke etappe van Rotterdam naar Den Haag.

Voor het eerst sinds de Tourstart voor de mannen van 2015 in Utrecht wordt er weer gestreden om de eerste gele trui op Nederlandse bodem, dit keer door de vrouwen. Topsprinter Lorena Wiebes is favoriet voor de eerste gele trui, want op papier is zij de sterkste in de massasprint.

De eerste twee edities van de Tour de France Femmes werden gedomineerd door de Nederlandse vrouwen, met eindzeges voor Annemiek van Vleuten (2022) en Demi Vollering (2023).

Ook dit jaar staat Nederland hoe dan ook centraal in de Ronde van Frankrijk, want liefst vier van de acht ritten gaan van start op Nederlandse bodem. De finish ligt zondag bovendien op de 'Nederlandse berg', Alpe d'Huez.

Bergpunt in Maasdeltatunnel

"Het wordt drie dagen lang feest voor het Nederlandse vrouwenwielrennen", voorspelde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Na het officiële Grand Départ in het Rotterdamse Museumpark rijden de rensters een ronde door de stad. Via de Coolsingel, Schiedam, Vlaardingen en een ronde over Voorne-Putten zet het peloton koers naar het Westland.

De eerste etappe is op papier gemaakt voor de sprinters, want in de rit van Rotterdam naar Den Haag komen de rensters uiteraard nauwelijks hoogtemeters tegen.

Toch is het gelukt om een heuse gecategoriseerde klim in het parcours te leggen. Er is immers ook een bergtrui die na de etappe uitgereikt zal moeten worden.

Op 62 kilometer van de streep barst de strijd om de eerste bollentrui los, als het peloton de Maasdeltatunnel in fietst. De rensters dalen in de tunnel naar zo'n 26 meter onder NAP en na een 'klim' van 1 kilometer à 3,2 procent om de tunnel weer uit te komen, is de eerste bergkoningin van deze Tour bekend.

De finish is na 123 kilometer getrokken bij het Haagse strand van Kijkduin. Hoewel de rensters zijn gewaarschuwd voor waaiers - als het peloton de Noordzee kan ruiken, zou de wind een rol kunnen spelen - ligt een massasprint voor de hand.

Veel Nederlandse ritten, finish op Alpe d'Huez

Dinsdag rijden de vrouwen twee etappes op een dag: een korte, vlakke rit en een individuele tijdrit. Na een pittige heuveletappe met start in Valkenburg en finish in Luik rijdt het peloton pas op de vierde dag Frankrijk binnen. Na een overgangsetappe wordt de Tour Femmes afgesloten met twee bergritten, waarvan de laatste naar Alpe d'Huez het zwaarst is.

"Het is een beetje een Vollering-Tour", zei Vollering zelf bij de presentatie van het parcours. Haar ouders wonen in Berkel en Rodenrijs en als de winnares van vorig jaar - nu woonachtig in Zwitserland - daar is, traint ze op de wegen die de Tour passeert. Bovendien zijn de etappes naar Luik en de bergritten in de Alpen haar op het lijf geschreven.

Vollering topfavoriet

Vollering is topfavoriet voor de eindzege. Dit voorjaar was ze in de heuvelklassiekers niet zo oppermachtig als vorig jaar, maar in meerdaagse wedstrijden is de 27-jarige Nederlandse dit seizoen nog niet verslagen. De kopvrouw van SD Worx-Protime won achtereenvolgens de Vuelta, de Ronde van Baskenland, de Ronde van Burgos en de Ronde van Zwitserland.

Vorig jaar was Vollerings ploeggenote Lotte Kopecky een van de weinigen die enigszins in haar spoor kon blijven in de Tour, maar de Belgische wereldkampioen slaat de Tour dit jaar over omdat ze zich op de Spelen wilde richten. Elisa Longo Borghini (winnares van de laatste Giro) en Kasia Niewiadoma (de nummer drie van vorig jaar) zijn outsiders voor de zege.

Verkenning

Dit voorjaar verkende Vollering de laatste etappes in de Alpen. Ze kampeerde in haar camperbus, deed yoga in het washok van de camping en reed onder andere de Alpe d'Huez op.

Bovenop de 'Nederlandse berg', waar Gert-Jan Theunnisse in 1989 als laatste Nederlander wist te winnen, stond ze even stil bij het bord met winnaars in de Tour. "Er staan nog geen vrouwen op", concludeerde ze. Dat wordt tijd, wilde ze er maar mee zeggen.

