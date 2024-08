NOS Wielrennen • vandaag, 17:00 Wiebes in tranen na mislukte sprint in Tour: 'Gemiste kans, dat komt even aan'

"Er kan van alles gebeuren in zo'n sprint. In een split second kan het misgaan", zei Lorena Wiebes nog voor de start van de eerste etappe van de Tour de France Femmes. Ze blijkt met terugwerkende kracht een meestervoorspeller.

De Nederlandse sprintster van SD Worx-Protime had gehoopt op de eerste gele trui in deze Tour, maar in de massasprint kwam ze stil te staan door een kapotte derailleur (schakelmechanisme).

Vol vertrouwen en met een glimlach was Wiebes vanmorgen aan de start in Rotterdam verschenen. "Het wordt iets bijzonders", zei ze nog. Een paar uur later stond ze met tranen in haar ogen en een kapotte fiets in Den Haag. De droom van de gele trui was in duigen gevallen.

Na de ruim 123 kilometer lange eerste etappe van de Tour wilde Wiebes de pers nog even niet te woord staan. Ze was te teleurgesteld, zo wist haar ploegleider Danny Stam.

"Ze is ook gefrustreerd. Maar dit kan gebeuren in zulke hectische sprints. Het ongeval zit een klein hoekje. Er is iemand tegen haar derailleur aangereden en die was helemaal weg. Dan kan je niet meer sprinten."

Later op de dag gaf de pechvogel via haar ploeg SD Worx alsnog tekst en uitleg. "Ik had deze etappe al lang aangekruist in mijn agenda. Ik ben dan ook teleurgesteld dat ik niet tot sprinten ben gekomen. Het is een gemiste kans en dat komt even aan. Je werkt er maandenlang keihard voor en dan grijp je ernaast. Maar morgen dient zich een nieuwe kans aan."

Kortom, Wiebes moet nu haar wonden likken. Stam: "Ze heeft genoeg sprints gewonnen, dus ze weet dat het daar niet aan ligt. Ze zit alleen nu in het hoekje waar het tegenzit. Dat is vervelend."

Demi Vollering, ploeggenote van Wiebes, zei na afloop enorm met de pechvogel mee te leven.

"Ik weet zeker dat ze het zonder problemen had afgemaakt, want ze was mega-gebrand op deze zege. Ik heb haar net even vastgepakt, want ze was volledig in tranen. Dat begrijp ik ook, want je wil niet zo eindigen. Dit is zonde. Ik baal enorm met Lorena mee."

NOS Lorena Wiebes kan haar tranen niet bedwingen

Charlotte Kool bleek uiteindelijk de sterkste in Rotterdam. Zij kon enorm genieten van het succes in Den Haag.

"Ik ben er stil van. Ik heb hier heel lang van gedroomd. Ik heb daar iedere dag alles aan gedaan en als het dan op zijn plek valt, is dat heel bijzonder."

