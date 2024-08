NOS Tour de France Femmes etappe twee en drie

NOS Wielrennen • vandaag, 06:41 Dubbel werk op dag 2 van de Tour de France Femmes: sprinten en een tijdrit

De Tour de France Femmes raast in volle vaart door. De wielrensters hebben de eerste etappe achter de rug en vandaag wacht niet alleen de tweede etappe, maar ook meteen een derde. Een vlakke etappe en een tijdrit staan op het programma.

De eerste rit werd gisteren gewonnen door Charlotte Kool, die daardoor het klassement leidt. Topfavoriet Lorena Wiebes greep naast het geel door een technisch probleem in de sprint. Zij zal vandaag ongetwijfeld revanche willen nemen.

Dat kan 's ochtends al gebeuren in de tweede etappe van die van Dordrecht naar Rotterdam gaat. Om 09.50 uur staan de vrouwen klaar op het Energieplein in Dordrecht. Daar zal Lucinda Brand stralen van geluk, want zij is geboren en getogen in Dordrecht.

Vanaf de start volgt een soort toeristische tocht van 69,7 kilometer. We starten in de historische binnenstad en de havens van Dordrecht en daarna wordt koers gezet naar de polders van de Alblasserwaard.

Waaiers?

Het waaieralarm kan daar zomaar eens afgaan, want de wind heeft daar altijd vrij spel. Als dat niet gebeurt, kunnen de rensters nog wel genieten van de prachtige plaatjes onderweg, bijvoorbeeld van de wereldberoemde molens van Kinderdijk.

En als dat nog niet genoeg is, komt het parcours nog langs het stadion De Kuip en wordt er gefinisht aan de voet van de Erasmusbrug.

Tour de France Femmes bij de NOS De Tour de France Femmes is volledig te volgen bij de NOS. Etappe twee (09.20 uur) en drie (15.20) zijn live te zien op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de app. Daarnaast zijn we er tijdens de Tour de France Femmes elke avond met de Avondetappe. Vanavond schuiven oud-wielrenners Annemiek van Vleuten en Michael Boogerd en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan bij presentator Jeroen Stomphorst. De uitzending begint om om 22.15 uur op NPO 1.

Als de tweede etappe klaar is, kunnen de rensters even een paar uurtjes bijkomen. Maar vanaf 15.10 uur moet het gas weer vol open, nu voor een volledig vlakke tijdrit van 6,3 kilometer door Rotterdam.

De tijdrit zal ongetwijfeld uitdraaien op een secondespel. Het parcours is op het lijf geschreven van echte hardrijders, want er zijn vooral veel lange, rechte stukken.

Coolsingel en Hofplein

Na de start aan de voet van de Erasmusbrug rijden de rensters via de Schiedamsedijk naar de Coolsingel en het Hofplein. Als er bij het Hofplein is gekeerd, koersen de rensters over dezelfde wegen terug naar de Erasmusbrug.

De laatste renster start om 17.50 uur. Wie gaat Rotterdam verlaten in de gele trui?

Misschien is dat wel gewoon Charlotte Kool, denkt voormalig Tourwinnares Annemiek van Vleuten: "In de sprintetappe heeft ze namelijk een kans op een nieuwe overwinning en ik zie haar ook niet volledig kansloos zijn in de tijdrit."

Maar ook Wiebes heeft goede papieren, denkt Van Vleuten. "Ik hoop dat zij de tegenslag van maandag kan accepteren en kan omzetten in nieuwe energie."