Eerste Nederlandse ritzege in de Tour: Groenewegen wint massasprint in Dijon

Dylan Groenewegen heeft de vlakke zesde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Nederlander van Team Jayco AlUla was in een massasprint in Dijon de snelste. Er was een finishfoto nodig om vast te stellen dat hij nipt eindigde voor Jasper Philipsen, die later werd gedeklasseerd vanwege het afsnijden van Wout van Aert in de sprint.

Het is voor Groenewegen de zesde etappezege in de Tour, na overwinningen in 2017, 2018 (tweemaal), 2019 en 2022. Slechts vijf Nederlanders zegevierden ooit vaker in de Ronde van Frankrijk.

Bovendien is Groenewegen de eerste die een etappe in de Tour wint als regerend Nederlands kampioen sinds Leon van Bon in 2000.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Tadej Pogacar rijdt ook morgen in de gele trui, zijn voorsprong op Remco Evenepoel bedraagt nog altijd 45 seconden en de marge met Jonas Vingegaard blijft 50 seconden.

Twee scenario's

Vooraf werd voorspeld dat etappe 6 twee kanten op kon: een massasprint, of een gefragmenteerde finish van een door waaiers uit elkaar gescheurd peloton.

De uitslag van etappe zes zonder de gedeklasseerde Philipsen

Het algemeen klassement na zes etappes

De liefhebbers van waaiers leken even op hun wenken bediend te worden. Op zo'n 80 kilometer van de streep reed het peloton in een lang lint na kopwerk van Visma-Lease a Bike, om niet veel later in twee grote groepen te breken. De grote klassementsmannen waren scherp en hielden aansluiting met de voorste groep.

Enkele teamgenoten van Pogacar waren minder alert en belandden in het 'tweede peloton', onder wie João Almeida, Juan Ayuso en Adam Yates. Mark Cavendish, de man die gisteren zijn historische 35ste etappezege in de Tour boekte, zat daar zelfs nog achter.

Nervositeit en valpartij

Het bleek niets meer dan een kort schrikmoment: de renners herenigden zich snel in een groot peloton, om de sprintkanonnen gezamenlijk naar de finish te begeleiden.

Dat ging gepaard met de nodige nervositeit. Voorin het peloton was het dringen geblazen tussen klassementsmannen die niet onverhoopt in een verkeerde waaier wilden belanden en sprinters die een goede uitgangspositie probeerden te pakken. Zo moest Cavendish zelfs kort uitwijken naar het gras op een vluchtheuvel.

Enkele kilometers voor de finish kwam de Nederlander Marijn van den Berg door de drukte ten val. De schade bij de Utrechter viel mee en hij werd door enkele teamgenoten, onder wie Italiaans kampioen Alberto Bettiol, naar de eindstreep geëscorteerd.

AFP Cavendish op de vluchtheuvel

In de laatste honderden meters vond Groenewegen ruimte aan de linkerkant van de weg, terwijl concurrent Philipsen aan de andere zijde werd afgezet door Mathieu van der Poel.

Met minimaal verschil troefde de Nederlander zijn Belgische rivaal af op de streep, waarmee hij de eerste ritzege voor Team Jayco AlUla in deze Tour bewerkstelligde.

NOS De finishfoto van etappe 6

"Ik zet mijn feestneus de hele avond op, zo blij ben ik", refereerde een euforische Groenewegen direct na afloop aan zijn opvallende bril. Om direct vooruit te kijken naar het restant van de Tour. "Ik denk dat er zeker nog vier kansen komen", aldus de Nederlandse sprinter.